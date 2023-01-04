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سفر

"أياتا" يدعو لتجنب عودة وضع قيود على السفر

مع وضع عدة دول شروطاً على المسافرين من الصين

دبي - العربية.نت
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قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي- "أياتا"، إن العديد من الدول تتجه لفرض إجراءات على المسافرين من الصين على الرغم من انتشار الفيروس داخل حدودها.

وأضاف أنه من المخيب للآمال للغاية رؤية هذه العودة المفاجئة للتدابير التي أثبتت عدم فعاليتها على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وشدد "أياتا" على أنه يجب على الحكومات الاستماع إلى نصيحة الخبراء بما في ذلك منظمة الصحة العالمية الذين ينصحون بعدم فرض قيود على السفر، لوجود الأدوات اللازمة لإدارة كورونا دون اللجوء إلى تدابير غير فعالة تقطع الاتصال الدولي وتضر بالاقتصادات وتدمر الوظائف.

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وارتفع عدد الدول التي وضعت شروطا على المسافرين من الصين إلى أكثر من 17 دولة، بعض منها قرر منع دخول المسافرين من الصين إليها.

يأتي ذلك بعد أن قررت الصين فتح أبوابها للمسافرين المغادرين على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة.

خسرت شركات الطيران عشرات المليارات من الدولارات في 2020 و2021 بسبب الجائحة، إلا أن السفر الجوي يشهد تعافيا بعض الشيء جعل بعض المطارات تجد صعوبة في مواكبته.

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