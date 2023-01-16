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مطار بغداد الدولي
اقتصاد العراق

مطار بغداد يعلن توقف حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية

وصول مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر

دبي - العربية.نت
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أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، إيقاف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية.

وأوضحت إدارة مطار بغداد الدولي، للمسافرين كافة وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية".

وأضافت أن القرار جاء "بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

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