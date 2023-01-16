اقتصاد العراق
مطار بغداد يعلن توقف حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية
وصول مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر
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أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، إيقاف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية.
وأوضحت إدارة مطار بغداد الدولي، للمسافرين كافة وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية".
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وأضافت أن القرار جاء "بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".
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