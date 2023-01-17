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سنغافورة (رويترز)
سنغافورة (رويترز)
سياحة

سنغافورة تترقب إيرادات سياحية قوية بدعم من عودة السياح الصينيين

تتوقع أن يتضاعف عدد السياح هذا العام ليصل إلى ما بين 12 - 14 مليوناً

دبي - العربية.نت
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تتوقع سنغافورة أن يتضاعف عدد السياح هذا العام مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى ما بين 12 مليون زائر و14 مليوناً، بدعم من قرار الصين بإلغاء قيود السفر، إلى جانب زيادة ربط الرحلات الجوية وسعتها.

قال مجلس السياحة السنغافوري، اليوم الثلاثاء، إن هؤلاء السياح قد يدرون ما يصل إلى 21 مليار دولار سنغافوري (16 مليار دولار)، مقارنة بنحو 14 مليار دولار سنغافوري العام الماضي، عندما زار البلاد 6.3 مليون شخص، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

واستقبلت المدينة-الدولة 330 ألف زائر دولي فقط في عام 2021، عندما كانت القيود المفروضة على السفر العالمي أكثر شدة.

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تجاوزت سنغافورة هدفها للزوار العام الماضي، مدفوعة بالوافدين من إندونيسيا والهند وماليزيا. لكن مع عدد سكانها الهائل، فإن الصين تعد مفتاح الانتعاش المستدام.

وقد شكلت السياحة حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2019، و 10٪ من الوظائف، وفقًا لمجلس السفر والسياحة العالمي.

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