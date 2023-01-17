اقتصاد العراق
مطار بغداد يعلن عودة حركة الملاحة الجوية
بعد توقفها نتيجة سوء الأجوال الجوية صباح اليوم
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أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الثلاثاء، عودة حركة الملاحة الجوية.
وذكرت إدارة المطار أن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها مع انسيابية جدول الرحلات الجوية بعد وصول مدى الرؤية إلى 1300م.
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وجاء ذلك بعد توقف حركة الملاحة صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".
كان مطار بغداد الدولي، قد أوقف أيضاً يوم الاثنين، الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية، ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100 متر.
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