مسؤول: الاقتصاد التايلاندي قد ينمو 4٪ هذا العام بفضل السياحة

قال نائب رئيس الوزراء التايلاندي اليوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد قد ينمو بما يصل إلى 4% هذا العام، وهو أسرع معدل في خمس سنوات، مدعوما بانتعاش قطاع السياحة وزيادة الاستهلاك المحلي.

وذكر سوباتانابونج بونميشاو، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، في ندوة أن الاستثمار الجديد المتوقع سيساعد أيضًا.

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وقال: "الاقتصاد سيكون بالتأكيد أفضل مما كان عليه العام الماضي.. على الرغم من بعض التأثير من أسعار الطاقة".

وأضاف أن "الوضع الاقتصادي يتعافى اليوم وسيعود إلى طبيعته قريباً"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السياح الأجانب الوافدين إلى أكثر من 20 مليونًا هذا العام.

تأخر الانتعاش الاقتصادي في تايلاند مقارنة مع بقية دول جنوب شرق آسيا، وقد بدأ قطاع السياحة الحيوي في الانتعاش العام الماضي مع وصول 11.15 مليون سائح أجنبي.

في الأسبوع الماضي، حافظت وزارة المالية على توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 عند 3.8٪، لكنها خفضت تقديراتها للنمو في 2022 إلى 3.0٪ من 3.4٪ مع ضعف الصادرات.

وستعلن الحكومة عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية لعام 2022 في 17 فبراير.