وزير السياحة السعودي: نعمل على خطط لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إنه تم العمل على خطط لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف الخطيب وفقا لتغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" إن الخطة تشمل إعادة تأهيل وتشغيل 9000 غرفة فندقية لقطاع الضيافة في المدينة لتدخل السوق قبل شهر رمضان.

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وأوضح الخطيب "التقيت رجال الأعمال ومشغلي قطاع الضيافة في المدينة المنورة، واطلعنا على جاهزية فنادق المدينة لاستقبال الزوار والمعتمرين في موسم رمضان".

عملنا على خطط لرفع الطاقة الاستيعابية، ومنها إعادة تأهيل وتشغيل 9000 غرفة فندقية لقطاع الضيافة في #المدينة_المنورة لتدخل السوق قبل شهر رمضان pic.twitter.com/U4upTv2u80 — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) February 19, 2023

ولفت إلى أن أن الوزارة تضع في أولوياتها الموازنة بين رفع جودة قطاع الضيافة وبين تمكين القطاع الخاص من خلال وضوح التشريعات والحلول التمويلية.