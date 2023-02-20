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أحمد الخطيب
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب
سياحة السعودية

وزير السياحة السعودي: نعمل على خطط لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين

إعادة تأهيل وتشغيل 9000 غرفة فندقية في المدينة تدخل السوق قبل شهر رمضان

دبي - العربية.نت
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قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إنه تم العمل على خطط لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف الخطيب وفقا لتغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" إن الخطة تشمل إعادة تأهيل وتشغيل 9000 غرفة فندقية لقطاع الضيافة في المدينة لتدخل السوق قبل شهر رمضان.

وأوضح الخطيب "التقيت رجال الأعمال ومشغلي قطاع الضيافة في المدينة المنورة، واطلعنا على جاهزية فنادق المدينة لاستقبال الزوار والمعتمرين في موسم رمضان".

ولفت إلى أن أن الوزارة تضع في أولوياتها الموازنة بين رفع جودة قطاع الضيافة وبين تمكين القطاع الخاص من خلال وضوح التشريعات والحلول التمويلية.

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