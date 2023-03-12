WSJ: صفقة طائرات بين صندوق الاستثمارات و"بوينغ" بـ35 مليار دولار

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم السبت، عن أشخاص مطلعين قولهم إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من إبرام صفقة شراء طائرات تجارية من "بوينغ" من أجل أسطول شركة طيران وطنية جديدة.

وقال التقرير إن قيمة طلبية شراء الطائرات تبلغ 35 مليار دولار، مضيفا أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها في وقت قريب ربما اليوم الأحد خلال الإطلاق الرسمي لشركة الطيران الجديدة.

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وأوضح التقرير أن الصفقة تشمل طائرات عريضة البدن، والتي غالبا ما تستخدم في الرحلات الدولية الطويلة، نقلاً عن "رويترز".

وامتنع الجانبان على طلبات "رويترز" للتعليق على التقرير.

والصفقة جزء من توسع سريع تجريه المملكة بموجب استراتيجية لتحويلها إلى مركز نقل وتعزيز السياحة.