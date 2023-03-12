اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صندوق الاستثمارات العامة مناسبة
شعار صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات

WSJ: صفقة طائرات بين صندوق الاستثمارات و"بوينغ" بـ35 مليار دولار

قالت إن الصفقة من أجل أسطول شركة طيران سعودية جديدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم السبت، عن أشخاص مطلعين قولهم إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من إبرام صفقة شراء طائرات تجارية من "بوينغ" من أجل أسطول شركة طيران وطنية جديدة.

وقال التقرير إن قيمة طلبية شراء الطائرات تبلغ 35 مليار دولار، مضيفا أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها في وقت قريب ربما اليوم الأحد خلال الإطلاق الرسمي لشركة الطيران الجديدة.

وأوضح التقرير أن الصفقة تشمل طائرات عريضة البدن، والتي غالبا ما تستخدم في الرحلات الدولية الطويلة، نقلاً عن "رويترز".

"الطيران" العماني يتسلم طائرة جديدة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" سياحة وسفر اقتصاد عمان "الطيران" العماني يتسلم طائرة جديدة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8"

وامتنع الجانبان على طلبات "رويترز" للتعليق على التقرير.

والصفقة جزء من توسع سريع تجريه المملكة بموجب استراتيجية لتحويلها إلى مركز نقل وتعزيز السياحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جمع أدلة محاكمة المسؤولين عن خسائر زلزال أنطاكيا جمع أدلة محاكمة المسؤولين عن خسائر زلزال أنطاكيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط