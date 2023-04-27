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الخطوط الجوية الجزائرية
الخطوط الجوية الجزائرية
طيران

الخطوط الجزائرية تقول إنها ستشتري 15 طائرة بوينغ وإيرباص جديدة

قالت إنها اختارت 8 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-9

تونس - رويترز
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ذكرت النهار أونلاين اليوم الخميس أن الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت بصورة مبدئية عن الفائزين بمناقصة طرحتها لزيادة حجم أسطولها، قائلة إنها اختارت 8 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-9 ونحو 5 طائرات جديدة من طراز إيرباص إيه 330-900 وطائرتين جديدتين من طراز إيرباص إيه 350-1000.

وفي سبتمبر 2022، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، أنّها أطلقت استدراج عروض دولياً لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.

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ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الشركة قولها، إن استدراج العروض يشمل طائرات من ثلاثة أحجام هي "5 طائرات من فئة 200 إيه" و3 طائرات من "فئة 200 بي" و"5 طائرات من فئة 300" وطائرتان من فئة 400".

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وأضافت أن الشركات التي يمكنها المشاركة في استدراج العروض هي "حصرياً مصنعو الطائرات العاملة في مجال النقل المدني التجاري الحاصلة على الشهادات والموافقات المنظمة للنشاط".

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