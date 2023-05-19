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رجل يحمل جواز سفر روسيا (رويترز أرشيفية)
رجل يحمل جواز سفر روسيا (رويترز أرشيفية)
سياحة

إيران تعتزم إلغاء التأشيرات للسياح الروس قبل سبتمبر

نائب وزير السياحة الإيراني: تضاعف عدد السياح الروس في عامين

قازان – تاس
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كشف نائب وزير السياحة الإيراني، علي أصغر شلبفيان، عن توجه لإلغاء تأشيرات دخول السياح الروس لإيران قبل سبتمبر المقبل.

وقال المسؤول الإيراني، اليوم الجمعة، لـ"تاس"، على هامش منتدى روسيا والعالم الإسلامي، رداً على سؤال حول إلغاء التأشيرات لجميع السائحين الروس، بما في ذلك الأفراد، "تم التوصل إلى جميع الاتفاقات على هذا الصعيد، وينبغي أن يتم هذا الأمر قبل سبتمبر".

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وحول بدء العمل بنظام بطاقة الدفع "مير"، أوضح نائب وزير السياحة الإيراني أنه "تم التوصل إلى اتفاقيات ثنائية بين البلدين بهذا الخصوص، وننتظر قرار البنك المركزي في كلا البلدين" لبدء التعامل بنظام الدفع الروسي الجديد.

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وأشار شلبفيان إلى أن إيران بلد آمن للسياح الروس، وأضاف "بالطبع سأشير إلى التجربة السابقة للسياح الروس، فقد تضاعف عدد السياح الروس في عامين، إيران آمنة وجذابة، ويسعدنا أنهم يقدرون ذلك".

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