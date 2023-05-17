اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علما روسيا وإيران
علما روسيا وإيران
اقتصاد

إيران وروسيا توقعان اتفاقا لتشييد خط للسكك الحديدية

بطول 162 كيلومترا على طول ساحل بحر قزوين

طهران – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي عبر رابط فيديو، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق لتمويل وإنشاء خط للسكك الحديدية في إيران، ليكون جزءا من خطط إقامة ممر نقل دولي يربط بين الشمال والجنوب.

ويُنظر إلى خط السكك الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا على أنه رابط مهم في الممر الدولي الذي يهدف للربط بين الهند وإيران وروسيا وأذربيجان ودول أخرى عن طريق السكك الحديدية والبحر. وتقول روسيا إن هذا الممر يمكنه منافسة قناة السويس، بوصفه طريقا رئيسيا للتجارة العالمية.

مادة اعلانية

وقال بوتين إن "مسار النقل الفريد بين الشمال والجنوب، والذي سيصبح خط السكك الحديدية بين رشت وأستارا جزءا منه، سيساهم في تنويع تدفقات حركة النقل العالمية بشكل كبير".

الكويت تبيع سندات أميركية بـ9.5 مليارات دولار في 3 أشهر اقتصاد اقتصاد الكويت الكويت تبيع سندات أميركية بـ9.5 مليارات دولار في 3 أشهر

وأضاف أن خط السكك الحديدية بطول 162 كيلومترا على طول ساحل بحر قزوين سيساعد في ربط الموانئ الروسية على بحر البلطيق بالموانئ الإيرانية المطلة على المحيط الهندي والخليج.

وقال رئيسي: "هذا الاتفاق بلا شك خطوة مهمة واستراتيجية صوب التعاون بين طهران وموسكو".

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة على كل من روسيا وإيران البلدين لتعزيز علاقاتهما السياسية والاقتصادية. وتقول الدولتان إن العقوبات غير مبررة.

فرض الغرب مجموعة من القيود على برنامج إيران النووي، وفرض عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السعودية تشارك بوفد كبير في مهرجان كان السينمائي السعودية تشارك بوفد كبير في مهرجان كان السينمائي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط