سياحة
تايلاند تستقبل 9.47 مليون سائح أجنبي منذ بداية العام
حجم إنفاق السياح بلغ 11.5 مليون دولار
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قال مسؤول حكومي، اليوم السبت، إن تايلاند استقبلت 9.47 مليون سائح أجنبي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى 15 مايو/أيار، وبلغ إجمالي إنفاقهم 391 مليون بات (11.55 مليون دولار).
وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان، إن معظم السياح جاؤوا من دول شرق وجنوب آسيا.
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واستقبلت تايلاند 11.15 مليون زائر أجنبي في عام 2022، بزيادة من حوالي 428 ألف زائر في العام السابق، عندما تم فرض قيود سفر واسعة النطاق مرتبطة بالوباء.
وتعكس الأرقام التي تجاوزت هدف الحكومة، تحولًا قويًا، حيث تحاول تايلاند إحياء قطاع السياحة الحيوي، الذي تحمل وطأة سياساتها الصارمة المتعلقة بدخول البلاد والحجر الصحي أثناء الوباء.
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