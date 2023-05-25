218.5 مليون دولار إيرادات فنادق عُمان في الربع الأول

قال تقرير صادر في سلطنة عُمان، إن إيرادات فنادق "3- 5" نجوم بالسلطنة في الربع الأول من 2023، بلغت 84 مليون ريال (نحو 218.5 مليون دولار).

وبلغ إجمالي عدد النزلاء نحو 667 ألف نزيل من مختلف الجنسيات، تصدرها الأوربيون بـ217 ألف، تلاهم الآسيويون بقرابة 89 ألف، ثم الخليجيون بـ44 ألف.

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أما المواطنون العمانيون الذين قضوا ليالي في هذه الفنادق، فقد وصل عددهم إلى 219 ألف نزيل. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإيرادات من 60 مليون ريال بنهاية أبريل 2022 إلى 84 مليون ريال حتى أبريل الماضي، إذ قفزت نسبة الإشغال في هذه الفنادق إلى 51%، وفق ما نشرته صحيفة "عُمان".

وذكر التقرير أن الشركات العاملة في قطاع الفنادق والضيافة تركز على جذب العروض الترويجية في فترة الصيف لاستقطاب المزيد من السياح بدول مجلس التعاون، متوقعة ارتفاع أعداد السياح القادمين من أوروبا في الربع الأخير من العام، نظراً لتمتع سلطنة عمان بأجواء ملائمة.

وكانت وزارة التراث والسياحة في عُمان أعلنت أنه جار إنشاء 127 منشأة فندقية جديدة بتكلفة استثمارية تتجاوز 340 مليون ريال عُماني، تضمنت 14 مشروعاً بتصنيفات تتراوح بين 3 و5 نجوم وشققاً فندقية.