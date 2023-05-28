النمو السنوي لسوق تجهيزات الفنادق في دبي يرتفع 20%

قال تقرير صادر في دبي اليوم إن سوق تجهيزات الفنادق في دبي شهد نمواً سنوياً بنسب تتراوح بين 15 و 20%، بالتوازي مع زيادة النمو السياحي وارتفاع عدد الغرف الفندقية الجديدة، الذي وصل مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 148 ألف غرفة فندقية.

وأكد متخصصون في قطاع السياحة أن دبي تتصدر منطقة الشرق الأوسط في حجم الطلب على التجهيزات الفندقية بدعم من دخول غرف فندقية جديدة إلى السوق، وسياسة التجديد المستمر التي تتبناها الفنادق في الإمارة للحفاظ على مستوياتها المتميزة في خدمة الزوار، إضافة إلى وجود مؤشرات على دخول المزيد من الغرف الفندقية إلى الخدمة خلال السنوات المقبلة.

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وقال المدير التنفيذي لشركة "إنتركويل العالمية" المتخصصة في صناعة الأسفنج والمراتب الصحية والمفروشات، حسن عباس الهزيم: إن الأداء القوي لقطاع السياحة والعقارات في دبي بشكل خاص، رفع الطلب على المفروشات منذ بداية 2023 بنسبة تتراوح بين 15 و 20%، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وفق ما نشرته صحيفة "البيان".

من جهته قال فيتور بوكاس، رئيس "الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث": إن حجم سوق الأثاث الفاخر في الإمارات وصل إلى 3.72 مليارات دولار في عام 2022، بينما من المتوقع أن يسجل نمواً سنوياً بنسبة 4.09% على مدار الأعوام الأربعة المقبلة، حيث يعد واحداً من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة.

وأشار إلى أن قطاع الفنادق في الإمارات يستحوذ على 80% من إجمالي مبيعات الرابطة البرتغالية في الدولة، وقال إن الرابطة لديها عقود طويلة الأمد تمتد لـ7 إلى 8 سنوات مع الفنادق الرائدة في الدولة.

وأضاف أن دبي تحتل مركز الصدارة إقليمياً من حيث الطلب على الأثاث الفندقي، الذي يشهد زيادة في دخول الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، وذلك لعدة أسباب؛ من أبرزها ازدهار القطاع السياحي وقطاع الضيافة في الدولة بعد جائحة كورونا، واستضافة الإمارات محافل عالمية كبرى، ما يجعلها وجهة رئيسية للشركات العالمية المتخصصة في تطوير الفنادق والمنتجعات. ونتوقع زيادة سنوية في الطلب على منتجاتنا من الأثاث الفاخر في دبي بنسبة تتجاوز 15%.