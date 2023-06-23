اقتصاد تركيا
عدد الزائرين الأجانب لتركيا يقفز 16.2% في مايو
الروس والألمان والبريطانيون تصدروا قائمة الزوار
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أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية، اليوم الجمعة، أن عدد الزائرين الأجانب ارتفع 16.2% في مايو/أيار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجل 4.5 مليون.
يأتي ذلك بالمقارنة مع 3.87 مليون زائر أجنبي في مايو/أيار 2022، وأقل من مليون في مايو/أيار 2021 في ظل التأثير القوي للإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار كوفيد-19.
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وأفادت البيانات بأن الروس والألمان والبريطانيين تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا في مايو/أيار.
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