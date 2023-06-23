اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سياحة تركيا
معالم سياحية في تركيا
اقتصاد تركيا

عدد الزائرين الأجانب لتركيا يقفز 16.2% في مايو

الروس والألمان والبريطانيون تصدروا قائمة الزوار

إسطنبول – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية، اليوم الجمعة، أن عدد الزائرين الأجانب ارتفع 16.2% في مايو/أيار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ سجل 4.5 مليون.

يأتي ذلك بالمقارنة مع 3.87 مليون زائر أجنبي في مايو/أيار 2022، وأقل من مليون في مايو/أيار 2021 في ظل التأثير القوي للإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار كوفيد-19.

مادة اعلانية

وأفادت البيانات بأن الروس والألمان والبريطانيين تصدروا قائمة الزوار الأجانب لتركيا في مايو/أيار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معلومات عن فاغنر.. ذراع موسكو في عدة دول معلومات عن فاغنر.. ذراع موسكو في عدة دول
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط