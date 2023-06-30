"مصر للطيران": لا صحة لتهديد وجود قنبلة بإحدى طائراتنا في إيطاليا

أكدت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، عدم وجود أي "تهديد" على إحدى الطائرات المصرية في مطار بإيطاليا، بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها.

وقالت الشركة في بيان نشرته على "فيسبوك"، إن مطار روما فيوميتشينو الدولي بإيطاليا تلقى بلاغ تهديد بوجود قنبلة على إحدى الطائرات المصرية بالمطار.

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وأضافت أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية الأمنية اللازمة، وتم فحص الطائرة وتفتيشها من قبل سلطات مطار روما الدولي وثبت خلوها من أي تهديد.

وأوضح البيان أن الرحلة أقلعت بعد تجهيزها من مطار روما إلى مطار القاهرة الدولي ووصلت بأمان.