"إيروفلوت" الروسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى كوبا بعد تعليقها منذ غزو أوكرانيا
رحلات شركات الطيران الروسية ستتجنب المجال الجوي للدول "غير الصديقة"
استأنفت الخطوط الجوية الروسية، وهي جزء من مجموعة إيروفلوت، اليوم السبت، الرحلات الجوية المنتظمة إلى كوبا، والتي تم تعليقها منذ أن أغلقت الدول الغربية مجالها الجوي أمام روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا.
وقالت "إيروفلوت" إن الرحلة الأولى أقلعت من مطار شيريميتيفو في موسكو اليوم متجهة إلى منتجع فاراديرو الكوبي. وسيتم في البداية تسيير رحلتين أسبوعيا.
وعلقت شركات الطيران الروسية رحلاتها إلى كوبا والمكسيك وجمهورية الدومنيكان يوم 28 فبراير/ شباط من العام الماضي بعد أربعة أيام من الغزو الذي تصفه روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، وفق ما نقلته "رويترز".
وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون السياحة والرياضة والثقافة والاتصالات دميتري تشيرنيشينكو في مايو/ أيار أن الرحلات المنتظمة إلى كوبا، التي ستتجنب المجال الجوي للدول "غير الصديقة"، ستُستأنف بحلول يوليو/ تموز.
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