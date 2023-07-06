الدخل السياحي في المغرب يرتفع إلى 9.6 مليار دولار

قالت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، إن بلادها جنت مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم (نحو 9.6 مليار دولار) خلال سنة 2022، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1% مقارنة مع 2019.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات السياحية في المغرب بلغ، خلال السنة الماضية 8.9 مليار درهم، كما تم إنشاء 109وحدات فندقية جديدة، بعرض إيوائي إجمالي يناهز 9 آلاف و541 سريراً إضافياً".

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وأكدت فاطمة عمور أن عدد السياح الوافدين خلال سنة 2022 بلغ 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84% مقارنة مع سنة 2019 قبل أزمة كورونا"، وفق صحيفة "هسبرس"المغربية.