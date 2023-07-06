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شفشاون، المغرب (iStock)
شفشاون المغرب (أرشيف)
اقتصاد المغرب

الدخل السياحي في المغرب يرتفع إلى 9.6 مليار دولار

11 مليون سائح بنسة 84% من المواسم السابقة لكورونا

دبي - العربية.نت
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قالت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، إن بلادها جنت مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم (نحو 9.6 مليار دولار) خلال سنة 2022، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1% مقارنة مع 2019.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات السياحية في المغرب بلغ، خلال السنة الماضية 8.9 مليار درهم، كما تم إنشاء 109وحدات فندقية جديدة، بعرض إيوائي إجمالي يناهز 9 آلاف و541 سريراً إضافياً".

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وأكدت فاطمة عمور أن عدد السياح الوافدين خلال سنة 2022 بلغ 11 مليون سائح، أي ما يعادل استرجاع السياح بنسبة 84% مقارنة مع سنة 2019 قبل أزمة كورونا"، وفق صحيفة "هسبرس"المغربية.

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