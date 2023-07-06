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مطار صلالة
مطار صلالة
سياحة

مطار صلالة يستقبل أولى رحلات طيران السلام القادمة من مملكة البحرين

الرواس: وجود خط طيران مباشر بين صلالة والمنامة يدعم السياحة في محافظة ظفار

دبي - العربية.نت
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استقبل مطار صلالة أولى رحلات طيران السلام القادمة من مملكة البحرين؛ بهدف تعزيز الحركة السياحية خلال خريف ظفار 2023م.

وقال المهندس محمد بن أحمد الرواس نائب الرئيس بالإنابة لمطار صلالة، إن وجود خط مباشر بين صلالة والمنامة يدعم السياحة في محافظة ظفار، ويعزز الروابط بين الأشقاء من سلطنة عُمان ومملكة البحرين، معبِّرًا عن أمله في أن يكون هذا الخط المباشر رافدًا وإضافة للموسم السياحي بالمحافظة.

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من جانبه قال الكابتن محمد أحمد الرئيس التنفيذي لطيران السلام: إن هذه الرحلة المباشرة جاءت مع بدء موسم خريف ظفار السياحي، مضيفًا أن موسم الخريف يستقطب العوائل الخليجية، حيث الطقس المعتدل والمناظر الأخاذة، وفق وكالة الأنباء العمانية.

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وأوضح أن الرحلة الأولى لاقت إقبالًا كبيرًا من المسافرين من مملكة البحرين إلى صلالة، مبيّنًا أن هذه الرحلات المباشرة تدعم الحركة السياحية في محافظة ظفار وتلبي رغبة المسافر الخليجي بالبحث عن وجهة قريبة يصل إليها بوقت قصير وبسعر مناسب. وأشار إلى أن طيران السلام يسيّر رحلات مباشرة من صلالة إلى مسقط وصُحار والمدينة المنورة وكاليكوت، بالإضافة إلى البحرين.

ومن جهته أكد علي بن عاطف اليافعي مدير العمليات التجارية بمطار صلالة على أن هذه الرحلات المباشرة بمعدل رحلتين أسبوعيًّا بين البحرين وصلالة تدعم الحركة السياحية خاصة في موسم خريف ظفار السياحي الذي يتميز بالأجواء الاستثنائية والطبيعة الخلابة.

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