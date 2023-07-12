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اقتصاد المغرب

الخطوط الملكية المغربية تعتزم زيادة أسطولها لأربعة أمثاله بحلول 2037

المغرب يهدف إلى جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026

الرباط - رويترز
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قالت الحكومة المغربية إن الخطوط الملكية المملوكة للدولة تعتزم مضاعفة أسطولها بأربعة مرات من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة بحلول عام 2037 لتلبية الطلب المتزايد.

وأفادت الحكومة المغربية في بيان أمس الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش والرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو وقعا اتفاقا لزيادة مساهمة الحكومة في رأس مال الشركة.

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ولم يتم الكشف عن تفاصيل المساهمة الجديدة للدولة في رأس مال الخطوط الملكية المغربية.

إشعار هام من "الخطوط المغربية" بشأن الرحلات الجوية إلى فرنسا سياحة وسفر طيران إشعار هام من "الخطوط المغربية" بشأن الرحلات الجوية إلى فرنسا

وتهدف المملكة إلى جذب 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، مقارنة مع 11 مليونا العام الماضي بحسب وزارة السياحة. وفي عام 2019، استقبل المغرب 13 مليون زائر.

والعام الماضي زادت إيرادات القطاع لأكثر من ضعفين مقارنة بعام 2021 لتصل إلى 91 مليار درهم، متجاوزة مستويات 2019.

وقال البيان إنه بحلول عام 2037، تطمح البلاد إلى جذب 67 مليون مسافر، فيما تسعى أيضا إلى جعل الدار البيضاء من بين أكبر ثلاثة مراكز للنقل الجوي في إفريقيا.

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