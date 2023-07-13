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قطاع الطيران المدني في الصين يعود لمستويات ما قبل كوفيد-19

إدارة الطيران: تعاملنا مع 284 مليون رحلة جوية للركاب في النصف الأول من 2023

بكين - شينخوا
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حافظ النقل الجوي المدني في الصين على زخم التعافي في النصف الأول من العام الجاري، ليعود بشكل أساسي إلى المستوى الذي كان عليه عام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19، حسب ما ذكرت إدارة الطيران المدني الصينية.

وقالت إدارة الطيران، خلال مؤتمر عبر الهاتف، إنه في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي حجم النقل في القطاع 53.13 مليار طن-كيلو متر، حيث استعاد 84.6% من المستوى المسجل في الفترة نفسها عام 2019.

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"جرى التعامل مع نحو 284 مليون رحلة جوية للركاب خلال هذه الفترة، ما يمثل نسبة 88.2% من المستوى المسجل في النصف الأول من عام 2019"، بحسب إدارة الطيران المدني الصينية.

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وقالت الإدارة إن إجمالي حجم الشحن والبريد خلال الأشهر الستة الأولى في قطاع الطيران المدني في الصين بلغ قرابة 3.28 مليون طن، ليستعيد نسبة تصل إلى 93.1% من الرقم المسجل في الفترة نفسها عام 2019.

وقال سونغ تشي يونغ، رئيس الإدارة، إنه في النصف الثاني من العام الجاري، سيدخل تعافي الطيران المدني فترة حاسمة لتحسين الجودة، وحث على بذل جهود لتنسيق التنمية والسلامة بطريقة محسنة وتعزيز استئناف الرحلات الجوية الدولية.

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