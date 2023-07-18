العراق يدشن مشروع التاكسي النهري في محافظة النجف

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مشروع التاكسي النهري في محافظة النجف الأشرف.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشركة العامة للنقل البحري افتتحت مشروع التاكسي النهري في محافظة النجف الأشرف (محطة كورنيش الكوفة)".

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وتوقع مدير عام النقل البحري أحمد جاسم الأسدي، أن يسهم افتتاح المرسى النهري الجديد في تعزيز النشاط السياحي في المحافظة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع برحلات نهرية ممتعة واستكشاف المعالم السياحية على ضفاف النهر" وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف الأسدي أن هذا المشروع يعد إضافة مهمة للبنية التحتية السياحية للمنطقة، وسيشجع على توسيع قطاع السياحة وزيادة الاستثمارات فيه.

وقال إن الشركة تسعى لإنشاء مرسى سدة العباسيات ومرسى طويريج ومرسى الهندية في الأيام المقبلة باعتباره خطوة مهمة في تعزيز السياحة النهرية وتطوير البنية التحتية للمحافظة متوقعا أن يحقق المرسى نجاحاً في جذب السياح والمسافرين من داخل العراق وخارجه، وتعزيز النشاط الاقتصادي والثقافي في المحافظة.