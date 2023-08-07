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اقتصاد دبي سياحة مناسبة
برج خليفة أحد المزارات السياحية في مدينة دبي
اقتصاد الإمارات

السياحة في دبي تعود إلى مستويات ما قبل الوباء

8.55 مليون زائر دولي في النصف الأول من 2023

دبي - العربية.نت
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أبلغت مدينة دبي الإماراتية عن عدد قياسي من السياح الوافدين في النصف الأول من العام، متجاوزًا مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، مما ساعد في دفع أسعار الغرف الفندقية إلى مستوى قياسي جديد.

سجلت المدينة 8.55 مليون زائر دولي، بزيادة 20% عن النصف الأول من العام الماضي وأكثر من 8.36 مليون سائح الذين زاروا الإمارة خلال نفس الفترة من عام 2019. وبلغ متوسط أسعار الفنادق اليومية 534 درهم (145.40 دولار)، بزيادة قدرها 20% عن مستويات 2019.

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ساعد تعامل دبي مع الوباء، إلى جانب سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى جذب الزوار، على استقطاب هذا العدد من الوافدين.

شكل السياح من أوروبا الغربية حوالي خُمس الزوار الدوليين، حيث شكل نسبة السياح من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق وأوروبا الشرقية حوالي 14%.

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