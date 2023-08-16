مطار "هونغ كونغ" يستعيد 80% من عدد رحلات ما قبل الجائحة بنهاية 2023

استعاد مطار هونغ كونغ نسبة تتراوح بين 60 و65% من عدد الرحلات الجوية مقارنة بمستويات عام 2019 قبيل جائحة كوفيد- 19 والذي كان يستقبل خلاله المطار سنويا نحو 73 مليون مسافر بمعدل يومي أكثر من 200 ألف مسافر.

وقالت فيفيان تشيونغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة المطار بهونغ كونغ إن المطار يسعى لاستعادة 80% من عدد الرحلات المسجل قبل "جائحةكوفيد -19" بنهاية العام الجاري.

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وقالت تشيونغ إن معدل الرحلات الجوية الأسبوعي للإمارات وبالتحديد إمارة دبي بلغ نحو 82 رحلة إضافة إلى 23 رحلة شحن، فيما يبلغ معدل الرحلات الأسبوعي إلى أبوظبي نحو 14 رحلة و 5 رحلات شحن وذلك وفقا لإحصائيات هيئة المطار لعام 2019 قبل الجائحة مشيرة إلى تجاوز عدد رحلات الشحن الجوي حاليا نظيرتها في 2019 وفقا لـ"وام".

وأكدت سعي الهيئة إلى تقديم فرص وحوافز لزيادة عدد رحلات الركاب الجوية من وإلى الإمارات والشرق الأوسط بهدف تعزيز التعاون.

ولفتت إلى أن هيئة المطار حددت استراتيجيات واضحة لتحقيق مستهدفات "المطار الأكثر خضرة في العالم" وذلك عبر العمل على تنفيذ استراتيجية صافي صفر كربون بحلول عام 2050، مع تحقيق هدف "نقطة الوسط" المتمثلة في خفض الانبعاثات المطلقة بنسبة 55% بحلول عام 2035.