"الاتحاد للطيران" ترفع وجهاتها إلى 70 وجهة

ترفع شركة "الاتحاد للطيران" وجهاتها من 67 وجهة إلى 70 وجهة خلال الشهرين المقبلين، مع إضافة 3 وجهات جديدة أوروبية وآسيوية.

وكشفت الشركة، عن خطة لتطوير شبكة وجهاتها تفتح لها المجال للتوسع المستدام، مع تعزيز روابط أبوظبي بالأسواق العالمية، من خلال تسهيل الوصول إلى الوجهات الدولية المرغوبة، وتوفير الفرص للمسافرين لاستكشاف وتجربة ثقافات متنوعة، مع جذب المزيد من الزوار مباشرة إلى أبوظبي، إضافة إلى تزويد الركاب بأوقات رحلات متعددة وأكثر مرونة، مما يضمن رحلات سلسة وخالية من الإجهاد، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

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وأشارت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنها تعتزم افتتاح رحلات جديدة إلى مدينة دوسولدورف في ألمانيا بدءاً من 28 من سبتمبر المقبل، في وقت تطلق رحلاتها الجديدة إلى كوبنهاغن عاصمة الدنمارك بدءاً من 29 من سبتمبر المقبل، بينما تطلق رحلاتها إلى أوساكا في اليابان بدءاً من الأول من أكتوبر.