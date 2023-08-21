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سفر

الخطوط الكويتية تقلص خسائرها من 347 إلى 178 مليون دولار

ارتفعت حصتها السوقية من 27.6% إلى 28.2%

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية، علي الدخان، إن الشركة قلصت خسائرها بنسبة 50% من 107 ملايين دينار (نحو 347.41 مليون دولار) في نهاية عام 2019 إلى 55 مليون دينار في 2022.

وذكر الدخان أن الشركة حققت نتائج إيجابية أكثر من المتوقع في 2022، حيث وصل إجمالي إيرادات الركاب إلى 289.1 مليون دينار بنسبة زيادة 11%، ووصل عدد الركاب إلى 3.5 مليون راكب بزيادة 2%، وشغلت الشركة نحو 25.5 ألف رحلة بزيادة 5%، كما وصلت نسبة إشغال المقاعد إلى 69.7% بزيادة 2%، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

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وتحدث الدخان عن أبرز المؤشرات الإيجابية خلال الفترة من يناير/كانون ثاني حتى نهاية يوليو/تموز 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من 2022، إذ حققت خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2023 زيادة في عدد الركاب بنسبة 44% لتصل إلى 2.542 مليون راكب نهاية يوليو الماضي مقارنة بـ 1.766 مليون عن الفترة المماثلة من العام الماضي لترتفع حصتها السوقية من 27.6% إلى 28.2%.

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