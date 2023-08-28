مطار الكويت يستقبل 5.75 مليون مسافر خلال عطلة الصيف

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، عبدالله فدعوس الراجحي، إن مطار الكويت الدولي في الموسم الصيفي الحالي سيشهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 13%، مع ارتفاع في حركة الطائرات بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي.

ومن المتوقع أن يصل عدد الركاب في الموسم الصيفي الحالي إلى 5.75 ملايين راكب، مقارنة بـ 5.07 ملايين راكب الموسم الصيفي الماضي، وبتشغيل يصل إلى 45 ألف رحلة جوية في الموسم الحالي مقارنة بـ 39 ألف رحلة خلال الموسم الماضي.

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وتوقع الراجحي، أن يصل عدد الركاب خلال 2023 إلى 15.5 مليون راكب ما بين قادم ومغادر مقارنة في عام 2022 الذي وصل إلى 12.46 مليون راكب، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وذكر الراجحي أن الوجهات الأكثر نشاطا في مطار الكويت الدولي خلال الموسم الصيفي 2023 هي دبي، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، أبوظبي، جدة، الرياض، البحرين، عمان، وسوهاج.