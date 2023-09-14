دولة تسمح بدخول السياح دون تأشيرة لمدة 5 أشهر
لتنشيط السياحة من الصين وكازاخستان
وافقت الحكومة التايلاندية الجديدة يوم الأربعاء على إجراء يمنح السياح الصينيين دخولا مؤقتا دون تأشيرة، ما يشير إلى أن انتعاش صناعة السياحة في البلاد يمثل أولوية اقتصادية قصوى.
وقال رئيس الوزراء سريتا تافيسين إن الإعفاء من التأشيرة، والذي سينطبق أيضا على الزوار من دولة كازاخستان في آسيا الوسطى، سيكون ساريا اعتبارا من 25 سبتمبر/أيلول حتى 29 فبراير/شباط من العام المقبل.
وأضاف أنه تم استشارة السلطات المعنية للتأكد من استعدادها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين.
وأصبحت الصين منذ أكثر من عقد من الزمن مصدرا رئيسيا للسياح إلى تايلاند، حيث بلغ عدد الزوار ما يقرب من 11 مليون زائر في عام 2019، وهو ما يمثل 27.6% من إجمالي الوافدين في العام السابق لتدمير جائحة فيروس كورونا لسوق السياحة.
واقترحت الحكومة هذا الإجراء بسبب مخاوف من أن عدد السياح الصينيين هذا العام قد لا يصل إلى الهدف الأولي وهو 5 ملايين بسبب متطلبات التأشيرة الصارمة.
أفادت هيئة السياحة التايلاندية أن حوالي 1.4 مليون سائح صيني جاءوا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
تراجع اقتصاد تايلاند خلال الجائحة حيث انهارت صناعة السياحة الضخمة فعليا. استقبلت البلاد حوالي 40 مليون زائر دولي في عام 2019، وقدرت الحكومة إيراداتها بنحو 1.9 تريليون بات (53.2 مليار دولار)، وهو مبلغ انخفض بأكثر من 99% بحلول عام 2021، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والرياضة.
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