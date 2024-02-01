تراجع خسائر "بوينغ" إلى 30 مليون دولار بالربع الرابع

قفز سهم شركة بوينغ 5% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج فاقت التوقعات، بالإضافة إلى تعليق إرشاداتها المالية لعام 2024 لإرسال رسالة إلى المستثمرين بأنها تركز بشكل مباشر على معالجة الأزمة التي تمر بها طائرة 737 ماكس.

وقلصت الشركة خسائر الربع الرابع من العام الماضي لتأتي عند 30 مليون دولار ما يعادل 47 سنتًا للسهم مقابل توقعات بخسائر 78 سنتًا.

وجاءت الإيرادات أيضا أفضل من التوقعات عند 22 مليار دولار مقابل توقعات عند 21.2 مليار دولار، فيما ارتفعت التدفقات النقدية 10% لتأتي عند 2.95 مليار دولار.

ودفع انفجار لوحة بمقصورة القيادة في الخامس من يناير/كانون الثاني على متن طائرة ماكس 9 كانت قد دخلت الخدمة لدى ألاسكا إيرلاينز منذ ثمانية أسابيع إلى منع إدارة الطيران الاتحادية الأميركية 171 طائرة بوينغ 737 طراز ماكس 9 من التحليق، ما أفضى إلى إلغاء ألاسكا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز آلاف الرحلات.

لكن الإدارة رفعت الأسبوع الماضي، أمرها بمنع التحليق بعد أن اعتمدت تدابير فحص وصيانة جديدة، وقالت إن بوينغ لن يكون بوسعها التوسع في إنتاج طائرات 737 ماكس أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لها إلا بعد تحسين الجودة.