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طيران الرياض
طيران الرياض
طيران الرياض

"طيران الرياض" تبرم اتفاقية مع "سيبر" لتعزيز كفاءة استخدام الطائرات

التعاون يستهدف توفير تنبؤات دقيقة حول مستويات الطلب والربحية لـ"طيران الرياض"

دبي - العربية.نت
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كشفت شركة "سيبر" الأميركية المتخصصة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا الداعمة لقطاع السفر والطيران العالمي عن إبرام اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة طيران الرياض السعودية.

وحسب بيان "سيبر"، تهدف هذه الشراكة إلى تمكين طيران الرياض من تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتعزيز كفاءته التشغيلية ورفع الربحية.

وذكرت الشركة أن طيران الرياض سيتبنى حزمة حلول "سيبر" الشاملة، والتي تتضمن نظام سيبر للخانات الزمنية، وبرنامج سيبر لتحليل الأرباح، ونظام "سيبر" المتخصص في بيانات السوق التي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطائرات عبر تحسين عملية الجدولة الزمنية في المطارات.

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وأوضحت الشركة أن التعاون يستهدف توفير تنبؤات دقيقة حول مستويات الطلب والربحية للناقل الجوي السعودي، وتحديد مصادر جديدة للعائدات وتحسين الميزة التنافسية، تمكين الشركة من بناء شبكة واسعة من الوجهات وخلق الهيكلية المثلى لمراكز ووجهات الطيران العالمية، تحسين كفاءة البيانات وتحسين قدرة الناقل الوطني الجديد على اتخاذ قرارات ذكية.

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