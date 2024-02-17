السعودية تتصدر قائمة الأمم المتحدة في نمو عدد السياح الدوليين عام 2023
مقارنة بعام 2019 للدول الكبرى سياحيًا
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تصدرت السعودية، قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023م مقارنة بالعام 2019م للدول الكبرى سياحياً، حيث حققت المملكة ارتفاعاً بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في العام 2023م مقارنة بعام 2019م، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024.
كما يشير التقرير إلى تحقيق المملكة تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023م مقارنةً بالعام 2019م.
وساهمت الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا يتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الدوليين 122% على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2023م مقارنةً بالعام 2019.
وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار الوافدين والمحليين خلال العام 2023م، كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار الوافدين بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023م.
وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ويعكس التزايد المعتبر في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة للمملكة وتنوعها.
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