اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تنوع في السياحة الشتوية في السعودية
موقع سياحي في السعودية
سياحة السعودية

السعودية تتصدر قائمة الأمم المتحدة في نمو عدد السياح الدوليين عام 2023

مقارنة بعام 2019 للدول الكبرى سياحيًا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

تصدرت السعودية، قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023م مقارنة بالعام 2019م للدول الكبرى سياحياً، حيث حققت المملكة ارتفاعاً بنسبة 56% في عدد السياح الوافدين في العام 2023م مقارنة بعام 2019م، وذلك وفقاً لتقرير الباروميتر الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر يناير 2024.

كما يشير التقرير إلى تحقيق المملكة تعافيًا بنسبة 156% في أعداد السياح الوافدين خلال العام 2023م مقارنةً بالعام 2019م.

وساهمت الإنجازات البارزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة، في قيادة منطقة الشرق الأوسط للتعافي العالمي في مجال السياحة، باعتبارها المنطقة الوحيدة التي حققت نموًا يتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

مديرة "IMF" للعربية Business: قمت بزيارة العلا والسياحة في السعودية تتوسع بشكل جيد سياحة وسفر السعودية مديرة "IMF" للعربية Business: قمت بزيارة العلا والسياحة في السعودية تتوسع بشكل جيد

وبلغت نسبة التعافي في أعداد السياح الدوليين 122% على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2023م مقارنةً بالعام 2019.

وشهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الزوار الوافدين والمحليين خلال العام 2023م، كما حققت المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا في إنفاق الزوار الوافدين بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023م.

وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، ويعكس التزايد المعتبر في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة للمملكة وتنوعها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلات العربية مع زوجتي زعيم داعش وابنته تلقى ردود أفعال واسعة في الإعلام الدولي مقابلات العربية مع زوجتي زعيم داعش وابنته تلقى ردود أفعال واسعة في الإعلام الدولي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط