ارتفاع السياح الأجانب القادمين إلى روسيا بنسبة 43%

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ارتفع عدد السياح الأجانب الوافدين إلى روسيا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2024 بنسبة 42.96%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 2.03 مليون سائح، وفقًا لبيانات الهيئة الفيدرالية للإحصاء في روسيا.

وبحسب الهيئة، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2023، تم تسجيل وصول 1.42 مليون سائح أجنبي إلى روسيا، وخلال نفس الفترة من عام 2022، وصل 1.41 مليون سائح، وفي العام الماضي، تجاوز تدفق السائحين الوافدين حاجز 2 مليون سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبلغ الإجمالي خلال العام 8.21 مليون سائح.

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ووفقاً للهيئة فإن الدول الرائدة التي قدم منها السياح باستثناء بلدان رابطة الدول المستقلة، كانت على النحو التالي: أبخازيا 750 ألفا، والصين 477 ألفا، ومنغوليا 287 ألفا، وأوسيتيا الجنوبية 169 ألفا، وجورجيا 117 ألفا، ومن القارة الأوروبية شغلت إستونيا المركز الأول بنحو 107 آلاف سائح، تلتها ألمانيا بـ 98 ألفا، وفنلندا بـ 66 ألفا،.

وكان نائب رئيس رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية للسياحة الداخلية، قد ذكر في وقت سابق، بأن التدفق السياحي المنظم للأجانب إلى روسيا عام 2024 قد ينمو 3 إلى 4 مرات مقارنة بالعام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إطلاق تأشيرات إلكترونية وتبادل سياحي بدون تأشيرة مع الصين وإيران.

ووفقاً لنائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فخروكوف، من المخطط عام 2024، إطلاق تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرة بين روسيا والهند، بالإضافة لذلك، تدرس روسيا الإلغاء الكامل للتأشيرات لمواطني ميانمار وعمان والبحرين والمملكة العربية السعودية وماليزيا.