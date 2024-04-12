بينهم مصر والجزائر وتونس.. 20 دولة تعتزم المشاركة في منتدى سياحي بموسكو

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استجابت أكثر من 20 دولة، بما فيها مصر والجزائر وتونس، للدعوة لحضور المنتدى السياحي "سافرْ!" الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 16 يونيو 2024 في معرض الإنجازات الاقتصادية الوطنية (في دي إن خا) في موسكو.

وقال مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو، للصحافيين يوم الخميس: "بناء على اقتراح وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، سيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى هو السياحة الدولية.

وقد استجابت أكثر من 20 دولة للدعوة، بما في ذلك الصين والهند وتايلاند ومصر والجزائر وكوبا وتونس، وتجري حالياً محادثات مع ممثلي الشركاء الدوليين حول شكل المشاركة وتشكيلة الوفود".

وأشار مكتب نائب رئيس الوزراء إلى أن أكثر من 2.8 ألف مندوب من 70 كياناً لروسيا الاتحادية و11 دولة أجنبية شاركوا في المنتدى العام الماضي.

وأضاف أن فعاليات المنتدى السياحي "سافرْ!" سيتم دمجها هذا العام ضمن برنامج المعرض والمنتدى الدولي "روسيا"، وسيحتوي برنامج أعمال المنتدى 8 مجالات رئيسية حسب مواضيعها: سياسة الدولة، والتعاون الدولي، والنقل، وإنشاء المنتجات السياحية، والاستثمارات في البنية التحتية للمستقبل، والإنسان والمهنة، وتسويق المناطق والخدمات، والتكنولوجيات.

ووفقاً لنائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، دميتري فاخروكوف، ستكون الأحداث الرئيسية لأيام عمل المنتدى هي الجلسة العامة، واجتماع عموم روسيا لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية مع رؤساء هيئات السياحة الإقليمية، واللقاءات الثنائية مع الشركاء الأجانب.