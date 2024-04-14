إسرائيل تعيد فتح مجالها الجوي ومطارات إيرانية تلغي رحلاتها

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تشهد منطقة الشرق الأوسط اضطراباً في حركة السفر الجوي، نتيجة الهجوم الإيراني على إسرائيل، وفيما أعلنت إسرائيل إعادة فتح مجالها الجوي، ذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء اليوم الأحد أن مطار مهر آباد في طهران ومطارات أخرى في عدة مدن إيرانية ألغت الرحلات الداخلية حتى صباح غد الاثنين بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت شركات طيران إسرائيلية إن عملياتها عادت لطبيعتها اليوم الأحد بعد انتهاء هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة اللية الماضية أدى إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات.

وأعادت إسرائيل فتح المجال الجوي بحلول الساعة 07:30 صباح اليوم الأحد (0430 بتوقيت جرينتش)، وقالت إن من المتوقع أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، مضيفة أنه يتعين على المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات قبل التوجه إلى مطار بن غوريون الدولي.

وقالت شركة طيران العال إنها استأنفت عملياتها و"تعمل لإعادة الاستقرار لجدول الرحلات في أسرع وقت ممكن".

وأضافت "العال ستواصل العمل قدر استطاعتها للحفاظ على الجسر الجوي من وإلى إسرائيل".

وألغت الشركة 15 رحلة إلى أوروبا ودبي وموسكو كانت مقررة اليوم الأحد، مع إجبار رحلات أقلعت من بانكوك وبوكيت في تايلاند على العودة.

وقالت شركة أركياع للطيران إنها تعمل على تعديلات لجدول رحلاتها بعد أن أجلت مبدئيا رحلات متجهة إلى أثينا وميلانو وجنيف.

ووفقا لسلطات المطارات فقد شهدت رحلات أغلب الشركات الأجنبية تأخيرات بما في ذلك رحلات لشركة ويز إير إلى لندن وشركة إير إنديا إلى نيودلهي وشركة أيبيريا إلى مدريد وشركة إير فرانس إلى مارسيليا.

وتمكنت رحلات تسيرها العال إلى لندن وفرانكفورت وبرلين وبوخارست وأثينا وباريس وروما ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية إلى أديس ابابا من الإقلاع.

كما تعطلت الرحلات الجوية إلى إسرائيل.

وقالت شركة الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا في بيان إنها ألغت رحلاتها إلى الأردن وإسرائيل اليوم الأحد.

وأعلنت الخطوط الجوية الدولية السويسرية في منشور على منصة إكس اليوم الأحد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة السويسرية المملوكة للخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) إن جميع طائراتها تتجنب المجال الجوي لإيران والعراق وإسرائيل، مما يتسبب في تأخير الرحلات الجوية من الهند وسنغافورة.

وذكرت "لوفتهانزا"، أنها علقت رحلاتها الجوية إلى عمان وبيروت وأربيل وتل أبيب حتى الغد على الأقل.

وأعاد الأردن والعراق ولبنان فتح المجال الجوي اليوم الأحد بعد إغلاقه في وقت متأخر من مساء السبت.

وأعلنت شركة مصر للطيران اليوم الأحد أنها قررت استئناف تسيير رحلاتها الجوية من وإلى كل من الأردن والعراق ولبنان، وذلك نظرا لإعادة فتح المجال الجوي بتلك الدول أمام حركة الطيران.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز الأميركية في بيان إنها ألغت رحلة كانت مقررة أمس السبت من مدينة نيويرك إلى تل أبيب بسبب القيود المفروضة على المجال الجوي الإسرائيلي.

ويونايتد إيرلاينز هي شركة الطيران الأميركية الكبرى الوحيدة التي استأنفت الرحلات إلى إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الخطوط الجوية النمساوية اليوم الأحد إنها علقت كل رحلاتها المتجهة إلى تل أبيب وأربيل وعمان بأثر فوري بسبب تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

وأضافت أن تعليق الرحلات مستمر حتى الغد 15 أبريل/نيسان.

وأعلنت الخطوط النمساوية بالفعل أنها علقت كل الرحلات إلى طهران حتى 18 أبريل/نيسان.

وقالت في بيان "سيتم أيضا تحويل مسار كل الرحلات الطويلة التي تمر بالشرق الأوسط وفقا لذلك بسبب إغلاق المجال الجوي في عدة مناطق".