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أعلنت مؤسسة مطارات دبي تحويل الرحلات القادمة إلى مطار دبي الدولي هذا المساء لحين تحسن الظروف الجوية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت في وقت سابق من اليوم توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

قامت هيئات الطوارئ الإماراتية، اليوم الثلاثاء، بإلغاء العديد من الرحلات الجوية المقررة من مطار دبي الدولي، وبإغلاق الطرقات في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة، بسبب هطول أمطار غزيرة في البلاد رافقتها عواصف رعدية ورياح قوية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، ستستمر هذه الأمطار حتى يوم غد الأربعاء، كما حثت السلطات الأمنية الإماراتية المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم مغادرة منازلهم إن لم يكن الأمر يستدعي ذلك.

وطالبت مؤسسة مطارات دبي في بيان لها المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران.

وجاء في البيان "بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى".

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وقالت المؤسسة في حسابها على منصة "إكس"، إنه بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى.

وأضافت: "نحث المسافرين على التحقق من حالة الرحلة مع شركات الطيران".

وتابعت: "‏إذا كنت مسافراً من مطار دبي الدولي اليوم، يرجى تخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار واستخدام مترو دبي"، مشيرة إلى أنه تم تمديد ساعات عمل المترو حتى الساعة 3 صباحاً.

وفي ظل هذه التقلبات الجوية، حوّلت الوكالات والمؤسسات الحكومية والعديد من المؤسسات في القطاع الخاص إلى العمل بنظام عن بعد، كما سيتم تحويل الفصول الدراسية في المدارس والجامعات من النظام الحضوري إلى نظام عن بعد، إذا استمر سوء الأحوال الجوية.

وقد اضطرت السلطات المحلية إلى تقييد وسائل النقل العام، ولكن المترو يعمل بشكل متقطع. كما دعت شرطة دبي السائقين إلى التوقف عن القيادة أثناء سوء الأحوال الجوية