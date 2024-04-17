"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها جزئياً من مطار دبي

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استأنفت شركة فلاي دبي رحلاتها جزئياً من مطار دبي الدولي اعتباراً من الساعة 10:00 صباح اليوم 17 أبريل. وسيتم تشغيل عدد من الرحلات المغادرة المختارة من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي على أن تستأنف الرحلات المجدولة بعد الساعة 20:00 (بتوقيت دبي)، بينما من المقرر استئناف الرحلات من المبنى رقم 3 بعد منتصف الليل.

وقالت الشركة: "نظرًا لتأثير الظروف الجوية الحالية في دولة الإمارات على عملياتنا وظروف الطرق الحالية المستمرة، فقد تم إلغاء المزيد من الرحلات اليوم. نعمل باقصى طاقاتنا لعودة جدول رحلاتنا المعتاد وتقليل التأثيرات على جداول سفر ركابنا للوصول إلى وجهاتهم النهائية بأمان. نعتذر عن الإزعاج الناتج عن هذه الأحوال الجوية".

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وقالت إنه سيتم الاتصال بالمسافرين الذين تم إلغاء حجوزاتهم لاسترداد قيمة تذاكرهم بالكامل.

وذكرت "يُنصح المسافرون بالذهاب إلى مطار دبي الدولي فقط بعد التأكد من أن رحلتهم سيتم تشغيلها عن طريق التحقق من قسم حالة الرحلة على موقع الناقلة".

كما نصحت "فلاي دبي" المسافرين الذين حجزوا من خلال وكيل السفر بالاتصال بهم مباشرةً لخيارات استعادة قيمة التذكرة أو إعادة الحجز.

ويُنصح الركاب بتحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم عبر قسم إدارة الحجز على موقع الناقلة أبريل.