رئيس مطارات دبي: نشهد تحسنا مطردا في حركة المغادرين

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أكد بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن حركة المغادرين تشهد تحسناً مطرداً. وقال إن مطارات دبي تكرس جهودها بشكلٍ كاملٍ لإعادة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن، وتقديم المساعدة للمسافرين الذين تأخرت رحلاتهم بسبب هذه الظروف الجوية الاستثنائية، وضمان رعايتهم ووصولهم إلى وجهاتهم في أسرع وقت ممكن، عقب الأحوال الجوية التي شهدها هذا الأسبوع.

وأفاد بأنهم يعملون جاهدين وبشكل مستمر على مساعدة المسافرين المتواجدين في المطار لتسهيل إجراءات سفرهم والتخفيف عليهم.

وأكد أن سلامة المسافرين على رأس الأولويات، قائلاً "تواصل فرقنا توزيع الطعام والمياه في جميع أنحاء المطار لتلبية احتياجاتهم".

وللحدّ من الازدحام، طلب غريفيث من جميع المسافرين التحقق مباشرةً مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر المعلومات حول رحلاتهم، والوصول إلى المطار قبل موعد إقلاع رحلاتهم بساعتين على الأكثر، وفق "وام".

وقال "لإعطاء الأولوية للرحلات المغادرة، قمنا بتحديد عدد الرحلات القادمة لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 12 من ظهر أمس الجمعة .. نُدرك أن هذا الوضع يثير الإزعاج للكثيرين، لذا يرجى قبول فائق اعتذارنا، هذه الظروف غير المسبوقة تشكل تحديات فريدة، ونحن نتعاون بشكلٍ دائمٍ مع جميع السلطات المعنية ومجتمع المطار لمعالجتها".

مطار دبي يدعو المسافرين للوصول قبل 3 ساعات من موعد الرحلة

ونصح مطار دبي الدولي جميع المسافرين المغادرين بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد رحلتهم لإتاحة الوقت الكافي لإتمام إجراءات السفر، كما حثهم على عدم الحضور مبكراً جداً إلى المطار تجنباً لزيادة الازدحام في مبنى المسافرين.

وسبق و أشارت مطارات دبي إلى أنه تم تحويل 31 رحلة جوية من مطار دبي الدولي إلى مطار آل مكتوم "دبي وورلد سنترال" بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى حصول جميع ضيوف مطار آل مكتوم على الدعم اللازم حيث استمروا في استكمال خطط سفرهم.