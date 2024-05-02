مطارات دبي: إلغاء 13 رحلة وتحويل مسار 5 أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية

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أعلن مطار دبي الدولي اليوم الخميس إلغاء 13 رحلة طيران وتحويل مسار خمس رحلات أخرى، في وقت أعلنت فيه شركات طيران إعادة جدولة بعض رحلاتها نظرا لسوء الأحوال الجوية في الإمارة.

ودعا مطار دبي على منصة إكس المسافرين إلى تخصيص وقت كافٍ للوصول إلى المطار بسبب الازدحام على الطرق، واستخدام مترو دبي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة طيران الإمارات إعادة جدولة بعض رحلاتها ما قد يؤدي إلى تأخر رحلات المغادرة والوصول بمطار دبي الدولي.

وقالت الشركة في منشور على منصة إكس إنه سيتم استيعاب الركاب الذين ألغيت رحلاتهم على رحلات أخرى.

وأشارت إلى أنه تم إلغاء خمس رحلات اليوم الخميس ورحلة واحدة بعد منتصف الليل.

وقررت الشركة إعفاء العملاء المتأثرين بالإلغاء من رسوم إعادة الحجز.

تطبيق نظام العمل عن بعد

وأمس قرر مجلـس الوزراء الإماراتي، تطبيق نظام العمل عن بعد ليوم الخميس 2 مايو، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في تغريدة على موقع "إكس"، أنه يستثنى من ذلك القرار الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

وكشفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه بعد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، التي عقدت برئاسة الهيئة ومشاركة كل من وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة، تم التأكيد على ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتأثيراتها على كافة مناطق الدولة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" الأربعاء.

تحذير من المركز الوطني للأرصاد

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد كان أعلن أن الإمارات ستشهد اعتباراً من ليل الأربعاء والخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً واحتمال سقوط حبات البرد بأحجام صغيرة.

فيما تقل كميات السحب يومي الجمعة والسبت مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.