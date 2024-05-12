متحف تحت الماء لأول مرة في سلطنة عمان

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نفذت هيئة البيئة العمانية، اليوم، مشروعاً لإغراق المعدات العسكرية الخارجة عن الخدمة في البيئة البحرية وخلق متحف تحت الماء.

ويهدف المشروع إلى تأهيل وزيادة مساحات الشعاب المرجانية وتعويض المفقود منها بفعل التأثيرات الطبيعية والبشرية، إلى جانب خلق نظام بيئي جديد يظاهي الشعاب المرجانية الطبيعية، حيث من المتوقع أن يجذب الموقع الكثير من الكائنات البحرية بمختلف الأحجام.

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ومن المتوقع أن يجذب الموقع الكثير من الكائنات البحرية بمختلف الأحجام، والذي يعتبر فكرة مبتكرة لإنشاء متحف معدات عسكرية تحت الماء.

كما يدعم السياحة البيئة عبر إنشاء مزار سياحي مميز ومبتكر للسياح ولهواة الغوص يدعم الحركة السياحية لسلطنة عمان بشكل عام، وتخفيف ضغط الزوار على مواقع الشعاب المرجانية الطبيعية في محمية جزر الديمانيات الطبيعية.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود هيئة البيئة لصون وإعادة تأهيل البيئة البحرية لكونها تشكل جزء كبير جدا من البيئة العمانية وارتباطها بشكل مباشر بالمواطن العماني كما أنها تعتبر مؤشر رئيسي لتقييم اداء سلطنة عمان في مؤشرات الاداء البيئي.