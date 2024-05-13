"مصر للطيران" تبدأ إصدار تذاكر الحج عبر 3 مكاتب

دقيقتان للقراءة

تعتزم شركة "مصر للطيران" بدء إصدار تذاكر الحج اعتبارا من يوم 11 مايو وحتى 10 يونيو المقبل، وذلك في إطار استعدادات الناقل الوطني مصر للطيران لموسم الحج هذا العام.

وأوضحت الشركة وفق بيان، أنه سيتم إصدار التذاكر من خلال تخصيص 3 مكاتب فقط تابعة للشركة، بحيث يقوم أحد المكاتب بإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية وآخر لإصدار تذاكر حجاج القرعة، والأخير لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات الدينية.

"مصر للطيران" تلغي الرحلات إلى دبي مؤقتا بسبب سوء الأحوال الجوية

وسبق أن أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي، السماح لجميع حاملي تأشيرات الزيارة دخول المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج عبر جميع مطارات المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة إنه يمكن لجميع حاملي تأشيرات الزيارة دخول المملكة العربية السعودية عبر جميع مطارات المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، وإذا صدرت أي لوائح جديدة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بأي تغييرات يمكن للمسافر تغيير الحجز من خلال موقع مصر للطيران أو جميع مكاتب مصر للطيران.

وقبل أيام، أكد المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، المهندس أحمد يوسف، أن الوزارة هي المسؤولة عن منح التراخيص للشركات السياحية العاملة في الحج والعمرة دون غيرها ولا يجوز تأدية أي خدمة إلا من خلال شركات مرخصة، مضيفة أن الوزارة مستمرة باتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على الكيانات غير الشرعية والتي تزعم تقديم خدمات سياحية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة.

وأشار خلال اجتماع عقدته لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على أربعة منتجات لجذب السياحة وهي الثقافية، الترفيهية، العائلية، والمغامرات، مشيرًا إلى أنه في إطار تشجيع الاستثمار السياحي تم إقرار إعفاءات ضريبية لتعزيز إنشاء المزيد من الغرف الفندقية السياحية في المدن السياحية المستهدفة بجانب مبادرة الحكومة بقيمة 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات مخصصة لزيادة أعداد الغرف الفندقية لتحقيق الوصول للمستهدفات.

ولفت إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية ساهمت في دعم تنافسية قطاع السياحة، تخدم بشكل أساسي السياحة والاستثمار، كما أن مشروعات الطرق والنقل السريعة تساهم في زيادة أعداد السياحة الداخلية والخارجية.