ارتفاع عدد السائحين في تركيا 8.7% في أبريل

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أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة أن عدد الزوار الأجانب الوافدين للبلاد ارتفع 8.7% إلى 3.61 مليون زائر في أبريل/نيسان مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ عدد الزوار الأجانب 3.32 مليون في الشهر نفسه من عام 2023، وكان الرقم 2.57 مليون في أبريل/نيسان 2022.

وكشفت البيانات أن معظم الزوار الوافدين في شهر أبريل/نيسان كانوا من ألمانيا وروسيا وبريطانيا وبلغاريا وإيران.