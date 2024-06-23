موسكو تتوقع 600 ألف سائح من "بريكس" خلال 2024

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أعلن رئيس لجنة السياحة في العاصمة الروسية موسكو، يفغيني كوزلوف، أن عدد السياح من دول "بريكس" القادمين إلى روسيا بلغ خلال الربع الأول من هذا العام 130 ألفاً، وبحلول نهاية العام قد يصل العدد إلى نحو 600 ألف شخص.

وقال كوزلوف في جلسة لمنتدى "بريكس" للسياحة في موسكو: "لدينا أيضاً إحصاءات جيدة أنه بالفعل خلال الربع الأول قدم إلينا 130 ألف ضيف من دول "بريكس".

وتابع: وفقاً لتوقعاتنا، بحلول نهاية العام الجاري، سيكون عدد الضيوف من "بريكس" نحو 600 ألف"، وفقا لوكالة "تاس" للأنباء.

وأشار كوزلوف إلى أن 45% من سكان العالم يعيشون على أراضي دول المجموعة، وهذه إمكانات كبيرة للتعاون، "إذا كانت حصة السياح من "بريكس" قبل الوباء إلى موسكو قد تراوحت من 15 إلى 25%، ثم في عام 2023، من بين السياح الأجانب، كان عدد السياح من "بريكس" 40%، أنا متأكد من أنه مع تعاوننا الإضافي، سترتفع هذه الحصة".

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة مجموعة "بريكس" انتقلت إلى روسيا في 1 يناير/كانون الثاني 2024، وستستمر حتى نهاية العام.

ويضم برنامجها أكثر من 250 حدثاً، ومجموعة واسعة من الموضوعات، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" في أكتوبر 2024 بمدينة قازان.