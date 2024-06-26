"لوفتهانزا" تفرض رسوما إضافية على رحلاتها لتمرير تكاليف الوقود المستدامة

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أصبحت "لوفتهانزا" أول مجموعة طيران تقوم بتمرير تكلفة الوقود البديل لخفض الانبعاثات على الركاب، معلنة عن رسوم إضافية تتراوح بين يورو و72 يورو لكل تذكرة.
وستنطبق الرسوم الجديدة على جميع رحلات مجموعة "لوفتهانزا" المغادرة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إضافة إلى النرويج وسويسرا، اعتبارا من الأول من يناير 2025، وتشمل الحجوزات التي تمت ابتداء من 26 يونيو الحالي.
وعزت "لوفتهانزا" فرض الرسوم الإضافية إلى قاعدة الاتحاد الأوروبي لجعل وقود الطيران المستدام يمثل 2% على الأقل من استهلاك شركات الطيران للوقود اعتبارا من 2025.
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