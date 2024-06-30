أميركا تسجل 3 ملايين مسافر جواً في يوم واحد

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بلغ عدد المسافرين نحو 3 ملايين شخص يوم الأحد 23 يونيو، متجاوزا الرقم القياسي الذي تم تسجيله قبل أسابيع في 24 من مايو، حسب ما ذكرته إدارة أمن النقل الأميركية.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع عدد الرحلات الجوية في الولايات المتحدة خلال فصل الصيف ليسجل رقما قياسيا.

وتتوقع الإدارة أن يتجاوز عدد المسافرين 32 مليون مسافر في المجموع بين 28 يونيو و8 يوليو، بزيادة قدرها 5.4% على أساس سنوي .

وتأتي الأرقام القياسية للمسافرين جوّاً وسط تحديات شركات الطيران، بدءًا من تأخيرات سلسلة التوريد وصولًا إلى القوانين التنظيمية المتشددة