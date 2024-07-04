تسرب كيميائي في مطار كوالالمبور الدولي بماليزيا

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أدى تسرب كيميائي وقع الخميس في قسم هندسي بمطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا إلى إصابة 39 شخصاً على الأقل بالغثيان والدوار، وفق ما أعلن مسؤول في خدمة الطوارئ.
وقال ضابط الإنقاذ محمد نور خيري سامسومين في بيان "عانى 39 شخصا من غثيان ودوار، و24 شخصاً غادروا المكان و14 يتلقون العلاج في وحدة الكوارث الجوية فيما أدخل شخص إلى المستشفى.
وأضاف أن كل الذين أصيبوا بالعوارض يعملون لدى 3 شركات في المطار، ولم يعطل الحادث السفر الجوي في المطار الرئيسي بالبلاد، وتم إرسال ضباط من خدمات الطوارئ وإدارة الصحة إلى مكان الحادث، لكن لم يتم ذكر سبب التسرب.
-
"أكاديمية تريدر" للعربية: الانتخابات في فرنسا وبريطانيا مصدر مخاطر لأسواق أوروبا
قال إن صعود أحزاب اليمين يصعب مهمة "المركزي" الأوروبي
غداء عمل
-
خسائر ضخمة للبائعين على المكشوف في تسلا وصلت إلى 3.5 مليار دولار في يومين
ارتفع السهم 17% منذ تقرير تسليمات الربع الثاني
قصص اقتصادية
-
غموض حول مصير "ملكة التشفير".. 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن مكانها
احتالت على مجتمع التشفير في 4 مليارات دولار.. أكبر جريمة عابرة للحدود في التاريخ
العملات المشفرة