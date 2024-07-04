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مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا
مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا
طيران

تسرب كيميائي في مطار كوالالمبور الدولي بماليزيا

أصاب 39 شخصاً بالغثيان والدوار

كوالالمبور - فرانس برس
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أدى تسرب كيميائي وقع الخميس في قسم هندسي بمطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا إلى إصابة 39 شخصاً على الأقل بالغثيان والدوار، وفق ما أعلن مسؤول في خدمة الطوارئ.

وقال ضابط الإنقاذ محمد نور خيري سامسومين في بيان "عانى 39 شخصا من غثيان ودوار، و24 شخصاً غادروا المكان و14 يتلقون العلاج في وحدة الكوارث الجوية فيما أدخل شخص إلى المستشفى.

وأضاف أن كل الذين أصيبوا بالعوارض يعملون لدى 3 شركات في المطار، ولم يعطل الحادث السفر الجوي في المطار الرئيسي بالبلاد، وتم إرسال ضباط من خدمات الطوارئ وإدارة الصحة إلى مكان الحادث، لكن لم يتم ذكر سبب التسرب.

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