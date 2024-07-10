"رايان إير" تفتتح محطة عمليات جديدة بالمغرب

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دشنت "رايان إير" شركة الطيران المنخفض التكلفة، رسميا، أمس الثلاثاء، محطتها الجديدة في مدينة طنجة المغربية.

وتعتبر هذه المحطة، وفق بيان صحافي، الرابعة لـ"رايان إير" بالمغرب، بالإضافة إلى شروعها في استعمال طائرتين اثنتين جديدتين ورفع عدد رحلاتها إلى 25 رحلة جوية، ضمنها 13 رحلة جديدة، منها ربط طنجة بثماني مدن أوربية جديدة وخمس وجهات مغربية خلال صيف 2024، وفقاً لموقع "المغرب الاقتصادي".

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وبحسب البيان فإن هذا الاستثمار في المحطة الجديدة البالغ 200 مليون دولار أميركي سيكون له أثره البالغ على التشغيل المحلي؛ وذلك بإسهامه في إحداث 600 وظيفة ضمنها 60 منصبا من المستوى الرفيع من ربابنة الجو مؤهلين وأطقم المقصورة المرافقين لهم.

ونقل البيان عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة بالمغرب تأكيدها أن هذا الاستثمار المهم لـ"رايان إير" سيسهم في تعزيز وجود المغرب ضمن كبريات الوجهات السياحية عبر العالم.

يشار إلى أن استثمارات "رايان إير" بالمغرب تتجاوز 1.4 مليار دولار أميركي على مستوى الطائرات- يوازيه توليد أزيد من 5000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي بـ12 مدينة مغربية، ولاسيما بكل من الرباط، ومراكش، وفاس، وأكادير، وتطوان، والصويرة، بحسب اللبيان.