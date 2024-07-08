التضخم في المغرب يسجل انخفاضاً بـ0.5% خلال الفصل الثاني

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أظهر تقرير رسمي، اليوم الاثنين، أن التضخم في المغرب انخفض بنحو 0.5% خلال الفصل الثاني من 2024 بتسجيله 0.7% مقابل 1.2% خلال الفصل الأول.

وأوضح تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن هذا التراجع قد يكون ناتجا في الأساس عن انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، في حين قد تكون أسعار المواد غير الغذائية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 1.5%، مقابل 0.9 % خلال الفصل الأول.

ووفقا للمندوبية قد يكون "التضخم الكامن" الذي يستثني الأسعار المحددة والمنتجات المتقلبة، سجل تراجعا من 2.5% إلى 2.2%، بسبب تقلص أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة، وفقا لموقع "المغرب الاقتصادي".

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار المواد الطازجة قد يكون شكل المحرك الأساسي لتراجع معدل التضخم الشامل، بمساهمة تبلغ 8.0- نقطة، مقابل 0.5- نقطة خلال الفصل السابق.

كان المغرب وقع أول من أمس مع البنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية.

وينص الاتفاق الذي وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتش، على دعم توظيف مساهمات الدولة والقطاع الخاص في المجهود الاستثماري، وتعزيز الحياد التنافسي، وتحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.