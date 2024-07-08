مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سوق شعبية في المغرب (رويترز) اقتصاد المغرب
سوق شعبية في المغرب (رويترز)
اقتصاد المغرب

التضخم في المغرب يسجل انخفاضاً بـ0.5% خلال الفصل الثاني

مع تراجع أسعار الغذاء

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهر تقرير رسمي، اليوم الاثنين، أن التضخم في المغرب انخفض بنحو 0.5% خلال الفصل الثاني من 2024 بتسجيله 0.7% مقابل 1.2% خلال الفصل الأول.

وأوضح تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن هذا التراجع قد يكون ناتجا في الأساس عن انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، في حين قد تكون أسعار المواد غير الغذائية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 1.5%، مقابل 0.9 % خلال الفصل الأول.

ووفقا للمندوبية قد يكون "التضخم الكامن" الذي يستثني الأسعار المحددة والمنتجات المتقلبة، سجل تراجعا من 2.5% إلى 2.2%، بسبب تقلص أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة، وفقا لموقع "المغرب الاقتصادي".

بينها مصر.. صندوق النقد الدولي يناقش خيارات خفض الرسوم على كبار المقترضين اقتصاد مصر صندوق النقد بينها مصر.. صندوق النقد الدولي يناقش خيارات خفض الرسوم على كبار المقترضين

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار المواد الطازجة قد يكون شكل المحرك الأساسي لتراجع معدل التضخم الشامل، بمساهمة تبلغ 8.0- نقطة، مقابل 0.5- نقطة خلال الفصل السابق.

كان المغرب وقع أول من أمس مع البنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية.

وينص الاتفاق الذي وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتش، على دعم توظيف مساهمات الدولة والقطاع الخاص في المجهود الاستثماري، وتعزيز الحياد التنافسي، وتحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط