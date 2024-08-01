الخطوط الكويتية توقف رحلاتها إلى بيروت بعد الأحد

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أعلنت الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس، إيقاف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد يوم الأحد، في أحدث رد فعل من شركات الطيران على احتمالات اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان إن آخر رحلاتها لمحطة بيروت ستكون في يوم الأحد "وذلك نظراً للظروف الراهنة".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا منذ شهور وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.

كانت شركة طيران إيجيان إيرلاينز اليونانية قالت أول من الثلاثاء إنها ألغت رحلاتها إلى بيروت حتى الأول من أغسطس آب في ظل الوضع الراهن.

وأضافت الشركة "نقيّم باستمرار التطورات وفقا لتعليمات السلطات المعنية".

يذكر أن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، ذكرت يوم الاثنين، أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية والذي تسبب في إلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت.