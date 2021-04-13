عملة تصعد للمرتبة الثالثة بعد بتكوين وإثير لهذا السبب

ارتفع سعر العملة المشفرة Binance Coin، بنسبة 53% خلال الأيام السبع الماضية لتحتل المرتبة الثالثة بعد بيتكوين وEther من حيث القيمة السوقية.

وأدت الارتفاعات الأخيرة لرفع القيمة السوقية لـ Binance Coin، إلى 87 مليار دولار، بحسب CoinGecko.com، في حين تبلغ القيمة السوقية للبتكوين 1.1 تريليون دولار والقيمة السوقية لـEther بلغت 252 مليار دولار.

ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذه الارتفاعات الإدراج المرتقب لشركة Coinbase Global غدا وهي أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة.

كما تستخدم Binance Coin على نطاق واسع للتداول على منصة Binance لتكون شبيهة بنظام الولاء لتقليل رسوم التداول.

وBinance Coin، هي عملة مشفرة أنشأت في يوليو 2017، وعملت في البداية على بلوكشاين "إثيريوم" قبل التحول إلى بلوكشاين منصة "باينانس".