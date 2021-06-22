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ثروة مؤسس "ببجي PUBG" تتجه لقفزة بـ3.5 مليار دولار
تستهدف جمع نحو 5 مليارات دولار
يتوقع أن تصل ثروة Chang Byung-gyu مؤسس شركة Krafton، في كوريا الجنوبية إلى 3.5 مليار دولار الشهر المقبل، وذلك بعد طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.
فيما قد تصل ثروة شركة Tencent والتي تمتلك حصة 13% في Krafton إلى 3.3 مليار دولار.
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وتعتزم الشركة المتخصصة في إنتاج وتطوير ألعاب الفيديو أشهرها PlayerUnknown's Battlegrounds المعروفة بـPUBG، جمع نحو 5 مليارات دولار من خلال هذا الطرح الذي قد يكون الأكبر في جنوب كوريا.
وتأسست شركة Krafton في عام 2007 وتم تنزيل لعبتها الشهيرة PUBG أكثر من مليار مرة تحميل.
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