ثروة مؤسس "ببجي PUBG" تتجه لقفزة بـ3.5 مليار دولار

يتوقع أن تصل ثروة Chang Byung-gyu مؤسس شركة Krafton، في كوريا الجنوبية إلى 3.5 مليار دولار الشهر المقبل، وذلك بعد طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.

فيما قد تصل ثروة شركة Tencent والتي تمتلك حصة 13% في Krafton إلى 3.3 مليار دولار.

مادة اعلانية

وتعتزم الشركة المتخصصة في إنتاج وتطوير ألعاب الفيديو أشهرها PlayerUnknown's Battlegrounds المعروفة بـPUBG، جمع نحو 5 مليارات دولار من خلال هذا الطرح الذي قد يكون الأكبر في جنوب كوريا.

وتأسست شركة Krafton في عام 2007 وتم تنزيل لعبتها الشهيرة PUBG أكثر من مليار مرة تحميل.