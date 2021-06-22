.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ثروة مؤسس "ببجي PUBG" تتجه لقفزة بـ3.5 مليار دولار

شركات

ثروة مؤسس "ببجي PUBG" تتجه لقفزة بـ3.5 مليار دولار

تستهدف جمع نحو 5 مليارات دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يتوقع أن تصل ثروة Chang Byung-gyu مؤسس شركة Krafton، في كوريا الجنوبية إلى 3.5 مليار دولار الشهر المقبل، وذلك بعد طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام.

فيما قد تصل ثروة شركة Tencent والتي تمتلك حصة 13% في Krafton إلى 3.3 مليار دولار.

وتعتزم الشركة المتخصصة في إنتاج وتطوير ألعاب الفيديو أشهرها PlayerUnknown's Battlegrounds المعروفة بـPUBG، جمع نحو 5 مليارات دولار من خلال هذا الطرح الذي قد يكون الأكبر في جنوب كوريا.

وتأسست شركة Krafton في عام 2007 وتم تنزيل لعبتها الشهيرة PUBG أكثر من مليار مرة تحميل.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
7 أسباب.. للاستمتاع بسنوات العمر الذهبية بعد الـ60 7 أسباب.. للاستمتاع بسنوات العمر الذهبية بعد الـ60
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
الأكثر قراءة
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
مصر.. الإعدام لعراقي استأجر عاطلا لاغتصاب زوجته.. فقتلها مصر.. الإعدام لعراقي استأجر عاطلا لاغتصاب زوجته.. فقتلها
14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة 14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق "توكلنا"
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
قبل أن تذهب
تعرف على أكثر 3 طائرات مسيرة تطوراً وفتكاً على مستوى العالم
تعرف على أكثر 3 طائرات مسيرة تطوراً وفتكاً على مستوى العالم
اكتشف المزيد