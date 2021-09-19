شركة التأمين Prudential تسعى لجمع 2.9 مليار دولار من طرح أسهم

تعتزم شركة التأمين العملاقة Prudential جمع ما يصل إلى 2.9 مليار دولار عبر طرح أسهم جديدة في هونغ كونغ.

وتنوي الشركة طرح نحو 131 مليون سهم أو ما يصل إلى 5% من رأسمالها المصدر في بورصة هونغ كونغ من خلال طرح عام يتزامن مع طرح دولي لزيادة قاعدة مساهميها الآسيويين.

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وقالت الشركة إن الأسهم الجديدة ستطرح بحد أقصى يبلغ 22.1 دولار لكل سهم على أن يتم تداولها في هونغ كونغ في الرابع من أكتوبر ومن المتوقع أن يتم تسعير الأسهم في الطرح في 25 سبتمبر.

هذا وستستخدم Prudential ما قيمته 2.25 مليار دولار من عائدات الطرح لتسديد دين يحمل كوبون مرتفعا فيما ستستخدم الحصيلة المتبقية للاستثمار في آسيا وأفريقيا.